《独家新闻》法国燃气苏伊士集团收购Talisman夭折，新目标锁定美国AES

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
**疯狂的想法？**
即便有CIC支持，一些银行业者仍认为，收购AES或Talisman可能考验其财务状况，因为评级机构给GDF带来降低净债务的压力。截止9月末，GDF净债务达到近300亿欧元。
“从财务角度讲，这个时候进行收购是疯狂的举动。这将对GDF的债信评等产生严重的负面影响，”一位银行人士表示。
“理论上收购AES是非常好的交易，未来五年GDF也很有可能这么做，但在危机时期，而且鉴于他们当前的杠杆水平，这不可行，”这位银行人士补充道。
其他人认为，融资可以通过股份支付、针对AES每项资产在本土发债、或在市场上售股来实现。
“对GDF来说，150亿美元的交易完全可行。银行确实非常渴望，因为今年该领域交易非常少，因此他们非常愿意支持像GDF这样的大型公司，”比较了解GDF的一位行业银行业人士称。
“他们知道他们会收回这些钱。GDF在出售资产方面一直表现不错，”这位行业银行业人士说。
他认为，围绕AES的关键点在其复杂的法律架构上。“尽职调查将非常困难。但如果GDF给AES出个好价钱，他们或许会同意。”(完) (编译 李春喜/许娜/李爽 审校 孙茉莉/徐文焰)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
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