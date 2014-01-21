《独家新闻》法国燃气苏伊士集团收购Talisman夭折，新目标锁定美国AES

**疯狂的想法？**

即便有CIC支持，一些银行业者仍认为，收购AES或Talisman可能考验其财务状况，因为评级机构给GDF带来降低净债务的压力。截止9月末，GDF净债务达到近300亿欧元。

“从财务角度讲，这个时候进行收购是疯狂的举动。这将对GDF的债信评等产生严重的负面影响，”一位银行人士表示。

“理论上收购AES是非常好的交易，未来五年GDF也很有可能这么做，但在危机时期，而且鉴于他们当前的杠杆水平，这不可行，”这位银行人士补充道。

其他人认为，融资可以通过股份支付、针对AES每项资产在本土发债、或在市场上售股来实现。

“对GDF来说，150亿美元的交易完全可行。银行确实非常渴望，因为今年该领域交易非常少，因此他们非常愿意支持像GDF这样的大型公司，”比较了解GDF的一位行业银行业人士称。

“他们知道他们会收回这些钱。GDF在出售资产方面一直表现不错，”这位行业银行业人士说。