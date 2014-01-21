《香港报摘》--其他报纸重要消息1月21日

* 明报：

--市场消息称，内地最大的乘用车经销商新疆广汇汽车拟于下季来港上市，集资额为5亿至8亿美元。广汇曾于2011年申请在A股上市，但2012年底遇到中国证监会对IPO在审企业进行财务审查，最终被终止IPO审查，有业内人士认为是因广汇未能按时提交自查报告所致。

--工厦细单位受市场追捧，消息称，金朝阳 旗下葵涌青山公路301至305号工厦楼花，部署将于农历新年后拆售，项目楼高约20层，每层约6,000方尺，预料每层将分间为12至15个细单位，每伙约400余至500余方尺。市场估计尺价约5,000余港元，入场费料200余万港元，亦考虑优惠吸客。 - * 星岛日报：

--海尔电器 过去一年股价升近1倍之后，机构投资者终于出手减持，市场昨日传出凯雷基金减持1亿股海尔，每股作价22港元至22.5港元，较上周五收市价24.45港元，折让8%至10.2%，套现约22亿港元，帐面获利逾12亿港元。受消息影响，海尔电器昨股价最多曾挫8%， * 苹果日报：

--消息人士透露，最近高调举行大型招聘日、又不时披露发展大计的香港航空，已经委任摩根士丹利、摩根大通、中银国际及渣打做上市保荐人，正式开展上市工作，预期集资6亿至8亿美元（46.8亿至62.4亿港元）。

--香港银行今年起陆续下调人民币存款息。滙丰昨日宣布，即日起取消12个月定存优惠，12个月人民币存款仅以牌价计息。截至昨日，滙丰网站显示，50万元人民币以下12个月存期年利率0.55厘，50万以上则为0.6厘。此前2万元以上人民币定存，12个月年利率2.75厘。 * 东方日报：

--内地本土零售品牌陷入困境。早前获大行唱好的达芙妮 发布全年业绩盈警，预期去年度纯利按年显着下跌，更料净利率将为低单位数百分率。因此集团表示，一四年的策略重心将放在三个主要范畴，提升销售效益、加强供应链与存货管理、以及改善采购与市场推广。

--碧桂园 日前在香港为其首个澳洲项目举行发布会，据公司营销经理萧国华预计，位于悉尼的碧桂园莱德花园最快可于四月开售，惟意向价仍在制订。 * 文汇报：

--国美电器 公布，截至去年底止的12个月盈利能力明显大幅攀升，运营能力明显改善，净利润率预期将较去年同期大幅提升。综合毛利率预计将超过18%，较去年同期有较大提升，亦有效控制经营费用。。 * 大公报：

--华润电力 就收购山西煤矿资产交易闹得满城风雨，甚至母公司董事长宋林亦牵涉入内。华润集团总经理乔世波出席活动时表示，宋林现时正于北京公干，工作安排正常。就华润电力去年并购华润燃气 计划遭小股东否决，乔世波指出，随?华润电力与华润燃气业务发展成熟，华润集团不排除会再次提出合并两间公司的构想，但要视乎时机而定。(完)