港报财经评论：A股跌势近尾声收集--经济日报1月21日

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
A股跌势近尾声收集/ 林瑞芬
中国内地SHIBOR如期攀升，股市如期回软，上证跌0.68%。恒指昨收22,928，跌0.88%，跌势温和。A股跌势现届尾声，过了今周，迎春在望!一个月SHIBOR息率进一步抽升至7.47厘，接近去年12月高位，显示春节前的流动性形势紧张，这是预期之内，且看实际周内再抽升多少。仍按前断估，每年首季往往为中国内地贷存款高潮，市场资金较充裕，今次拆息难以像去年6月般呈非理性抽升。市场以“息”牵引，息起息跌，市场若是预算之内，上证穿2,000又无恐慌，难望大泻。上证昨低见1,984，创近6个月新低，最终收报1,991，以走势图分析去年6月收市价计近低位为1,950，短线趋向若能守此水准，A股跌后或迎一段小反弹。春节行情（指春节前常有较佳股市表现）若灵验，市况最早于下周止跌回稳回升；相反，春节后，流动性资金面从紧回松，A股最迟也在2月迎来一段反弹浪。
不出意外，息起息跌之后，还有是2013年中国内地经济表现的总结数据。国家统计局局长马建堂以国民经济呈现出整体平稳、稳中有进、稳中向好的态势来概括2013年中国的经济表现。国民经济增长7.7%，是和上年持平的；去年全年CPI上涨2.6%，低于预期，维稳。求进，第三产业去年占比提高到46.1%，第一次超过了第二产业，显示产业结构的改进；去年城镇新增就业超过1,000万，超额完成了全年目标。向好，城镇化率为53.73%，比上年提高1.16%。农村居民人均纯收入和城镇居民可支配收入的比，去年是1：3.03，也就是说城镇居民可支配收入是农村居民人均纯收入的3.03倍。城镇化增强中国内地经济活力，农民收入的增长则有利支持整体经济活力。
展望而言，马建堂提到在2014年要继续稳中求进，改革创新。由此，大概也估到今年中国内地经济运行的状况，GDP增长率不似有大提升动力，维持7.7%至7.8%的趋势，股市没大可能为经济数据大幅度摇摆。相反，市场寄望各项改革的落实，能先提升投资者的信心，继续以改革成效决定未来股市的走向。结合资金面分析，IPO的推展以及每到季结流动性例牌波动，则是短线股市的升跌主因。今年A股焦点，始终是以改革左右为首，其次才是GDP的变化表现。(B07)
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经济虽转型，增长可保七/ 余少文
中国去年GDP7.7%，符合市场预期，但固定资产投资增速降至11年来最低的19.6%，反映中国在经济转型下，不希望增长再由投资推动，相信无阻中国内地今年“保七”。中国内地股市下跌，上证综合指数昨日跌穿2,000点，跌13点或0.7%，收报1,991点。国企指数曾低见10,001点，最后跌127点或1.3%，收报10,040点，成交额126亿人民币，虽然仍有23%主板H股逆市上升，但相信国指跌穿10,000点只是时间问题而已。至于红筹指数跌35点或0.8%，收报4,407点，成交额42亿港元。
国家统计局公布去年GDP同比增长7.7%，其中第四季度同比增长7.7%，环比则增长1.8%，基本符合市场预期。而去年社会消费品零售总额同比升13.1%，当中12月增长13.6%，以月度升幅来看是前低后高，因为中国去年初提倡节俭和大力反腐败等政策，影响年初社会消费力，消费力随后才逐步恢复过来。固定资产投资增长只有19.6%，是2002年12月低见17.4%以来，最低的一次，反映中国积极为经济转型，不想再以投资来推动经济增长，不排除投资增长今年会继续回落。
投资增长回落或影响中国内地经济今年增长表现，GDP应该不能重上8%，市场普遍预期会维持7.5%左右，是中国今年的目标，中国内地今年“保七”难度不大，因为经济增长经过2011年和2012年放缓后，GDP增长过去1年多基本稳定下来。尽管广东省将今年GDP目标上调0.5%至8.5%，但其他省市普遍下调今年GDP目标，如河北省由9%下调至8%，中国似乎淡化GDP指标。除非又出现重大金融危机，又或战争事件，否则中国内地今年只会平稳增长。
由于各省市下调GDP增长目标，即不用大量投放资金作投资，发债可能受到限制，也即人民银行不用积极透过释放流动性来支持经济高增长。因为中国内地流动性一旦紧张，A股是首当其冲，今年睇好的保险股和证券股便会受影响。实际上，央行上周表示现金需求在春节临近时将明显增加，要求货币信贷部门合理安排贷款投放节奏，防止资产过快扩张。而银行拆息昨日一如过去所预期般抽高，一个月拆息升越7%至7.472%，已令上证昨日跌穿2,000点。若然央行不肯放水，则拆息到下周会继续抽高，上证或较预期更早跌至1,900点水准。(B05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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