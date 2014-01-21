全球贸易：2020年前网路跨境贸易额料成长四倍--研究

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
* 英国网路贸易盈余10亿美元居冠
* 纯电子商务中，eBay、亚马逊、Zalando、ASOS等业者居于领先地位
* 瑞典宜家(IKEA)、H&M开发网路商机以加速成长
路透柏林1月20日 - 周一公布的一项研究成果显示，六大电子商务市场中的网路出口总值将在2020年之前增长四倍至1,300亿美元，而目前英国对海外销售的产品较多，所产生的网路贸易顺差傲视群伦。
伦敦管理谘询机构OC&C与美国谷歌 合作的研究显示，估计在美国、英国、德国、北欧国家、荷兰以及法国等地2013年的跨境网路贸易额为250亿美元。
电子商务正如火如荼地发展中，市场研究机构Mintel预估，2018年时欧洲网路零售销售将成长一倍至3,230亿欧元。
OC&C合伙人Anita Balchandani在一份声明稿中指出，“未来10年，网路零售销售将变得越来越国际化。这对于零售商而言是一大商机，可以利用较低的资金开拓新的通路以实现迅速成长。”
英国是全球最为发达的电子商务市场，OC&C估计其2013年网路贸易盈余超10亿美元居各国之冠，美国则以1.80亿美元的网路贸易盈余居次，之后是德国的盈余3,500万美元。
OC&C指出，美国网路零售业先驱eBay 及亚马逊 在纯电子商务市场中是规模最大的全球性业者，而德国网路服饰零售业者Zalando及英国竞争对手ASOS 紧追在后。
ASOS于1月14日表示，截至12月31日止的四个月内零售销售成长38%至3.357亿英镑，受助于欧洲销售暴增69%，尽管美国和澳洲销售成长放缓。
OC&C亦研究那些运用电子商务加速拓展国际市场的传统业者，其中以瑞典家具零售商宜家(IKEA) 居冠，其次则为服饰零售业者H&M 及美国化妆品业者雅芳 。(完) (编译 张明钧; 审校 徐文焰)
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