港报社评：外佣变奴隶，大都会悲歌--明报1月21日

近期，接连揭发个别雇主被指恶待外佣事件，政府已经介入，派遣执法人员到印尼跨境取证，由于事态严重，当局要严肃处理。另外，外佣使香港家庭得以释出大量劳动力进入职场，对香港社会与经济贡献良多；即使撇开功利角度，外佣的基本权利也应该得到充分尊重。

近日，继在中大宿舍有印佣诉称被雇主踢落楼梯、被叉颈、打脸、掹耳朶之后，印尼有报导指该国女子Erwiana在港当女佣时，被雇主严重虐待。

除了Erwiana，还有个别印佣声称曾经被同一个雇主虐待，若属实，显示有雇主接连虐待印佣，事态不应该再重复，政府有责任查明，制止再发生虐待事件，向整体社会，特别是对Erwiana交代。

Erwiana的遭遇不单使港人震惊，引起国际传媒关注，除了菲律宾、印尼等东南亚国家的传媒，包括美国《时代周刋》、《华尔街日报》及《纽约时报》等网站，都大篇幅报导Erwian的情况，其中《时代周刋》的标题，形容“印佣是香港的现代奴隶”，可见此事已经使香港蒙羞。警方派员到印尼取证，劳工处人员罕有随行，反映政府对此事极其重视。

熟知内情人士认为，印佣来港工作要缴付动辄以万元计高昂中介费，致使她们来港之初都欠债，因此受到不公平对待都不敢反抗。

港府应该全面了解情况，然后适当地向外佣的国家反映，让他们知道问题所在并设法改善。

外佣释放大量人力，出现更多双职家庭，对生产力和经济作出贡献。所以，外佣对于香港社会和经济，实际上起着积极正面作用，她们理应得到尊重和公平合理对待。(A04)