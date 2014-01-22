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货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 09:43 BJT

《香港重要政经日程》--1月22日-1月29日

==================今日重要政经消息==================

1月22日（周三）

-- 飞尚无烟煤 首日挂牌。

--11:00 中国金融租赁集团 股东特别大会。

--14:30 中电控股 股东特别大会。

--14:35 里昂亚洲发表马年风水指数记者会。

================== 近期重要政经消息=================

1月23日（周四）

-- MAGNUM ENT 首日挂牌。

--15:30 五菱汽车 股东特别大会。

-- Dynam Japan 公布9个月业绩。

-- 恒隆地产 全年业绩

-- 恒隆集团 全年业绩

1月24日（周五）

--09:00 大唐发电 在中国举行股东特别大会。

--10:00 美兰机场 在中国举行股东特别大会。

--15:00 万邦投资 股东周年大会。

--　　　置富产业信托 公布全年业绩。

-- 金沙中国 公布中期派息。

1月27日（周一）

--09:30 中信银行 在中国举行股东特别大会。

--10:00 吉利汽车 股东特别大会。

-- 香港12月出入口数字

-- 合和公路基建 公布中期业绩。

-- 合和实业 中期业绩。

1月28日（周二）

*-- 老恒和 首日挂牌。

--10:00 澳优 在中国举行股东周年大会。 　　-- 白马户外媒体 公布全年业绩。

-- 天然乳品 公布中期业绩。

*1月29日（周三）

-- 香港电灯 首日挂牌。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
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