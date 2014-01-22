《香港重要政经日程》--1月22日-1月29日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
==================今日重要政经消息==================
1月22日（周三）
-- 飞尚无烟煤 首日挂牌。
--11:00 中国金融租赁集团 股东特别大会。
--14:30 中电控股 股东特别大会。
--14:35 里昂亚洲发表马年风水指数记者会。
================== 近期重要政经消息=================
1月23日（周四）
-- MAGNUM ENT 首日挂牌。
--15:30 五菱汽车 股东特别大会。
-- Dynam Japan 公布9个月业绩。
-- 恒隆地产 全年业绩
-- 恒隆集团 全年业绩
1月24日（周五）
--09:00 大唐发电 在中国举行股东特别大会。
--10:00 美兰机场 在中国举行股东特别大会。
--15:00 万邦投资 股东周年大会。
-- 置富产业信托 公布全年业绩。
-- 金沙中国 公布中期派息。
1月27日（周一）
--09:30 中信银行 在中国举行股东特别大会。
--10:00 吉利汽车 股东特别大会。
-- 香港12月出入口数字
-- 合和公路基建 公布中期业绩。
-- 合和实业 中期业绩。
1月28日（周二）
*-- 老恒和 首日挂牌。
--10:00 澳优 在中国举行股东周年大会。 -- 白马户外媒体 公布全年业绩。
-- 天然乳品 公布中期业绩。
*1月29日（周三）
-- 香港电灯 首日挂牌。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申