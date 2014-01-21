港报社评：坐稳内地经改顺风车--星岛日报1月21日

内地公布去年经济平稳增长7.7%，官员归功于政府“积极创新”宏观调控方式。经济学者预计，今年中国国民生产总值突破10万亿美元，将继美国成为第二个经济大国。

国家统计局局长马建堂，昨日把宏调方式归纳成16个字：“明确区间，稳定政策，重在改（革）调（结构），长短结合”。由于这方式去年逐步见到成效，预计内地今年仍然会朝这个政策方向推进。

内地经济政策不再“保八”，引起各方关心经济放缓会否硬着陆。“明确区间”是守住稳增长和保就业的下限，以及防通胀的上限。

政府偏重于逐步消解资金大增的副作用，调整经济结构，以刺激消费来减少依赖政府投资，把经济导向依靠内生动力持续发展的模式。

去年经济结构调整的最大亮点，是以服务业为主的第三产业所占经济比重，首次超过了以制造业为主的第二产业。预计推动城镇化、户籍改革、提高居民收入等种种措施，会继续成为促进消费的动力。

即使表现较弱的出口环节，由于欧美经济逐渐向好，回暖的趋势预期今年会持续。

今年是内地全面深化改革的开局之年，中央的“稳定政策”预见性高，而一些产能过剩又严重污染的产业将继续整固，这个调整过程中免不了阵痛和风险。

新一年内地的经济政策，将继续致力于维持在类似今年的黄金区间之内。预计中央今年会继续因应情况表现微调，“长短结合”。

香港坐上内地经济改革的顺风车，留意改革过程面对的风险之外，更加要抓紧内地出口改善，以及大力发展消费和服务业的机遇，作为香港创富的动力。(A06)