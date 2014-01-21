港报社评：中国经济“去杠杆”，GDP增速料续放缓--信报1月21日

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
中国国家统计局昨天公布，2013年GDP按年增长7.7%，主要仍由投资拉动。预料政府今年将力保经济于潜在增长区间运行，并加快调整结构。由于需要收缩依靠金融扩张拉动增长的“水分”，淘汰落后和过剩产能，在实体经济须“去杠杆”背景下，投资增速预料会减慢，使今年经济增长速度有可能进一步放缓。
中国经济转型当前面对最大的一个问题是金融资源错配。通过收紧信贷，提高资金利率倒迫产能过剩产业去杠杆，提高信贷存量和增量的使用效率，相信是今年央行的政策重点，守紧货币中性偏紧的立场。
然而，利率上升无可避免抑制投资意欲，对经济产生一定下行压力。潜在金融风险和利率走高对经济的负面影响，实在不容忽视。
照未来发展形势看，中国经济需求结构、产业结构和要素分配结构失衡发展和长期扭曲的格局，令经济转型和升级需通过GDP减速进行调整。当前潜在增长率已降至7%-8%的区间，相信政府今年会继续以“托底”稳增长的方式，并加快调整结构，实现市场化改革的目标。
中央强调保持稳健货币政策和积极财政政策。由于通胀暂无剧化迹象，估计财政政策紧缩的风险不大，反而在经济和金融机构去杠杆的过程中，资金利率上升，央行在防范信贷风险和稳定增长之间，需要作出有效平衡，益增货币政策的调控难度，成为今年经济波动的主要风险来源。
在调整结构和经济去杠杆的背景下，相信今年GDP仍会继续降速，但也清楚看到，当前的发展风险，关键在于能否提高投入产出效率，以巩固增长模式得以平稳转换的基础。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
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