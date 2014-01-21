港报社评：内地钱紧续来，银行企业要知变--经济日报1月21日

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
内地春节长假前银行拆息再急升，惟中央倒逼银行改革，不会大松银根。中央和银行博弈下，今年钱紧势不断出现，除令中小企借贷添难，更要留神银行经营与A股冲击。
内地上证指数昨失守2,000点大关，更拖累港股恒指大跌204点，主因之一是内地春节长假前流动性例紧，拆息大幅抽高。人民银行昨晚出招，表明今天会启动逆回购，并推常备借贷便利操作（SLF）向银行体系注资。
惟人行并非对银行大举松章，皆因今次SLF规模估计仅1,200亿元人币，低于去年底为纾钱紧，推短期流动性调节工具（SLO）的3,000亿元，出招目的应非大量放水、力压拆息，仅是为防止情况恶化至银行违约。今年季结年结、长假前夕等资金需求高峰期，钱紧现象势不断上演。
然而，中央藉钱紧和银行博弈，难免对各经济环节构成冲击，主要影响有三。
其一，银行经营压力加大。中央藉钱紧倒逼银行改革，银行业整体资金成本势被推高，而拆借市场资金偏紧，亦制约其业务扩张，挤压利润。且中央推动利率市场化等改革，银行紧日子还陆续有来。
其二，中小企借贷更难。内地银行资金趋紧下，银行为应付国企等大客户的信贷需求，很可能会压缩对中小企放贷。
其三，内地股市压力倍添。今年钱紧现象势频现，恐削弱内地股市回升动力。加上新股抽水不断，银行盈利又受压，今年A股压力恐难纾。
钱紧是倒逼银行改革的苦口良药，惟内地银行若认真改革，提升资金配置合理性，将可逐渐减缓资金与拆息的周期性震荡，并盘活庞大存量资金，才最有利金融调结构，增添长远经济动力。(A09)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。