港报社评：内地钱紧续来，银行企业要知变--经济日报1月21日

内地春节长假前银行拆息再急升，惟中央倒逼银行改革，不会大松银根。中央和银行博弈下，今年钱紧势不断出现，除令中小企借贷添难，更要留神银行经营与A股冲击。

内地上证指数昨失守2,000点大关，更拖累港股恒指大跌204点，主因之一是内地春节长假前流动性例紧，拆息大幅抽高。人民银行昨晚出招，表明今天会启动逆回购，并推常备借贷便利操作（SLF）向银行体系注资。

惟人行并非对银行大举松章，皆因今次SLF规模估计仅1,200亿元人币，低于去年底为纾钱紧，推短期流动性调节工具（SLO）的3,000亿元，出招目的应非大量放水、力压拆息，仅是为防止情况恶化至银行违约。今年季结年结、长假前夕等资金需求高峰期，钱紧现象势不断上演。

然而，中央藉钱紧和银行博弈，难免对各经济环节构成冲击，主要影响有三。

其一，银行经营压力加大。中央藉钱紧倒逼银行改革，银行业整体资金成本势被推高，而拆借市场资金偏紧，亦制约其业务扩张，挤压利润。且中央推动利率市场化等改革，银行紧日子还陆续有来。

其二，中小企借贷更难。内地银行资金趋紧下，银行为应付国企等大客户的信贷需求，很可能会压缩对中小企放贷。

其三，内地股市压力倍添。今年钱紧现象势频现，恐削弱内地股市回升动力。加上新股抽水不断，银行盈利又受压，今年A股压力恐难纾。

钱紧是倒逼银行改革的苦口良药，惟内地银行若认真改革，提升资金配置合理性，将可逐渐减缓资金与拆息的周期性震荡，并盘活庞大存量资金，才最有利金融调结构，增添长远经济动力。(A09)