港报社评：增长符合预期，发展更重质量--文汇报1月21日

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
国家统计局昨日公布，2013年中国经济增长7.7%，高于7.5%的预期目标；通胀为2.6%，低于3.5%的预期。显示在中央宏调新思路的作用下，中国经济2013年整体平稳，稳中向好。而且，经济增速7.7%是在没有大规模刺激措施下取得的，是没有副作用的增长，反映中央的改革初见成效。今年以来，中国经济透过稳增长、调结构、促改革协调推进，逐步扭转以往“粗放式”发展模式，既保持合理的增长速度，也在通胀、就业方面取得良好平衡。
中国去年消费对GDP增长的贡献率是50%，投资的贡献率是54.4%，出口贡献率是-4.4%。另外，去年中国第三产业比重提高至46.1%，首次超过第二产业；中西部地区GDP比重为44.4%，同比提高0.2%。
这些变化显示，消费逐步成为拉动经济增长的重要动力，社会投资和中西部落后地区投资比重大大增加，中国的经济已由过去依靠制造业的“单轮驱动”发展到如今制造业、服务业双增长的“双轮驱动”，产业结构和区域结构朝优化方向发展。这些因素叠加，将令中国经济摆脱结构简单、易受外围影响的弊端，更多依靠国内需求、全方位发展拉动，更有利保持经济的稳定增长。
今年是全面落实三中全会各项改革的开局之年，城镇化、工业化、信息化和农业现代化陆续推进，既产生巨大的投资需求，也会产生相应的消费需求。全面深化改革将攻坚克难，在提升经济质量和效益方面形成新的动力，未来经济发展更加注重改善人民生活水平和环境保护。可以预期，中国经济增长的稳定性将增强，发展更趋科学合理。(A04)
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路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
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