主要国家经济指标预测--1月22日****

路透1月22日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月22日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.5% +1.2% (较上年同期) +2.5% +2.2% 央行CPI加权中值(较前季) +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.3% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.6% +0.7% (较上年同期) +2.3% +2.3% 0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 1月 -- 0-9-0 (升息-维持利率不变-降息) 0930 英国请领失业金人数(万人) 12月 减少3.5 减少3.67 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 12月 123 148 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 4.2 0930 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 11月 7.3% 7.4% 0930 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) 截至11月三个月 +1.0% +0.9% (不包括奖金)(较上年) +1.0% +0.8% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 1月 -- 39.4 1200 美国抵押贷款市场指数 1月17日当周 -- 386.1 再融资指数 -- 1,530.3 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月18日当周 -- -1.0% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月18日当周 -- +2.9% 1400 加拿大央行公布指标利率决定和货币政策报告 1.0% 1.0% 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 -- +1.1% (较上年同期) -- +3.3% 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 1月 -- 正17 附：主要国家1月21日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1000 德国ZEW经济景气判断指数 1月 61.7 64.0 现况指数 41.2 34.1 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 1月 负2 正10 1330 加拿大制造业销售 11月 +1% +0.3% 1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 11月 持平 +0.3% (完)