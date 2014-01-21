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亚洲 | 2014年 1月 22日 星期三 07:24 BJT

****主要国家经济指标预测--1月22日****

路透1月22日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段       预估值       前值
    1月22日(三)
    0030    澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)              第四季         +0.5%      +1.2%
                                   (较上年同期)                         +2.5%      +2.2%
                央行CPI加权中值(较前季)                                 +0.6%      +0.6%
                               (较上年同期)                             +2.3%      +2.3%
                央行CPI截尾均值(较前季)                                 +0.6%      +0.7%
                               (较上年同期)                             +2.3%      +2.3%
    0930  英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果               1月            --      0-9-0
　　                                                             (升息-维持利率不变-降息)
    0930  英国请领失业金人数(万人)                         12月       减少3.5   减少3.67 
    0930  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                 12月          123         148
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                             --         4.2
    0930  英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率          11月         7.3%        7.4% 
    0930  英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年)   截至11月三个月      +1.0%       +0.9%
                            (不包括奖金)(较上年)                       +1.0%       +0.8%
    1000  瑞士ZEW投资者信心指数                             1月           --        39.4
    1200  美国抵押贷款市场指数                        1月17日当周         --       386.1
              再融资指数                                                  --     1,530.3
    1245  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             1月18日当周         --       -1.0%
    1355  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           1月18日当周         --       +2.9%
    1400  加拿大央行公布指标利率决定和货币政策报告                      1.0%        1.0%
    2300  韩国国内生产总值(GDP)(较前季)                第四季初值         --       +1.1%
                               (较上年同期)                               --       +3.3%
    2330  日本路透短观制造业景气判断指数                    1月           --        正17  
        
    
    附：主要国家1月21日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段       现值       预估值
    1000  德国ZEW经济景气判断指数                           1月        61.7         64.0
                           现况指数                                    41.2         34.1
    1100  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                   1月         负2         正10
    1330  加拿大制造业销售                                 11月         +1%        +0.3%
    1330  加拿大批发(趸售)贸易(较前月)                     11月        持平        +0.3%
(完)
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