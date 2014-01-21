主要国家经济指标预测--1月22日****

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透1月22日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月22日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.5% +1.2% (较上年同期) +2.5% +2.2% 央行CPI加权中值(较前季) +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.3% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.6% +0.7% (较上年同期) +2.3% +2.3% 0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 1月 -- 0-9-0 (升息-维持利率不变-降息) 0930 英国请领失业金人数(万人) 12月 减少3.5 减少3.67 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 12月 123 148 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 4.2 0930 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 11月 7.3% 7.4% 0930 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) 截至11月三个月 +1.0% +0.9% (不包括奖金)(较上年) +1.0% +0.8% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 1月 -- 39.4 1200 美国抵押贷款市场指数 1月17日当周 -- 386.1 再融资指数 -- 1,530.3 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月18日当周 -- -1.0% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月18日当周 -- +2.9% 1400 加拿大央行公布指标利率决定和货币政策报告 1.0% 1.0% 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 -- +1.1% (较上年同期) -- +3.3% 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 1月 -- 正17 附：主要国家1月21日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1000 德国ZEW经济景气判断指数 1月 61.7 64.0 现况指数 41.2 34.1 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 1月 负2 正10 1330 加拿大制造业销售 11月 +1% +0.3% 1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 11月 持平 +0.3% (完)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。