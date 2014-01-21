路透基点：中信资源3亿美元再融资贷款案启动有限度的银团联贷--RLPC

路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，香港上市企业中信资源控股有限公司3亿美元三年期贷款案已经启动有限度的银团联贷。

中国信托商业银行负责安排这笔融资，并邀请其它关系银行加入。

该项子弹式贷款利率较Libor加码220个基点。

银行受邀以三个层次承贷，承贷3,000万美元或以上者，可获得210个基点的前端费用和牵头行兼簿记行头衔；承贷2,000万至2,900万美元者可获180个基点前端费用和主办行头衔；承贷1,000万至1,900万美元者，可获150基点前端费用和安排行头衔。

筹集的资金将用来为一笔将于2014年5月到期的10亿美元七年期债券提供再融资。当初发债所得资金被部分用于支持中信资源收购哈萨克斯坦的油气资产，亦被用作营运资本。

预计该项贷款将在春节之后签署协议并支取。

中信资源上次融资是在2012年11月，获得4亿美元的三年定期贷款，利率为较Libor加码210个基点。该融资案由五家银行组成的银团牵头，并还有其它12家银行参与，贷款规模也初始的2亿美元大幅上调。那五家牵头银行是：台湾银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、瑞穗银行和台湾合作金库。

中信资源是一家能源及天然资源投资控股公司，业务涉及铝冶炼、煤炭、大宗商品进出口以及石油的开采、发展和生产。穆迪给予中信资源Ba3的评级。(完)