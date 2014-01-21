国际油市：美国原油跌破94美元，因伊朗核问题取得进展缓解供应担忧

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
0046GMT，美国原油期货 下滑0.52美元，报每桶93.85美元。周一美国纽约商业期货交易所(NYMEX)的场内交易因马丁路德金日休市，当日没有结算。
布兰特原油 跌0.13美元，报106.35美元。
南苏丹总统表示，其士兵周一已由叛军手中夺回地区首府马拉卡尔，但这个说法遭反叛份子否认。
周一的数据显示，中国2013年石油消费录得逾20年来最慢增速，因经济增长疲软削弱运输和柴油等工业燃料需求。
中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油 周一公布，2014年的净产量目标为4.22-4.35亿桶油当量，以中位数计较去年完成的净产量增加4%。
阿布札比国家能源公司 的伊拉克运营负责人周一称，公司计划投资约12亿美元开发库德斯坦自治区的Atrush油气区块。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/张若琪 审校 许娜/侯向明)
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路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。