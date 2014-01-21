国际油市：美国原油跌破94美元，因伊朗核问题取得进展缓解供应担忧

0046GMT，美国原油期货 下滑0.52美元，报每桶93.85美元。周一美国纽约商业期货交易所(NYMEX)的场内交易因马丁路德金日休市，当日没有结算。

布兰特原油 跌0.13美元，报106.35美元。

南苏丹总统表示，其士兵周一已由叛军手中夺回地区首府马拉卡尔，但这个说法遭反叛份子否认。

周一的数据显示，中国2013年石油消费录得逾20年来最慢增速，因经济增长疲软削弱运输和柴油等工业燃料需求。

中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油 周一公布，2014年的净产量目标为4.22-4.35亿桶油当量，以中位数计较去年完成的净产量增加4%。

阿布札比国家能源公司 的伊拉克运营负责人周一称，公司计划投资约12亿美元开发库德斯坦自治区的Atrush油气区块。(完)

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