互联网产业：阿里巴巴集团去年各项指标创史上最佳

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海1月21日 - 正在酝酿海外上市的中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团 董事局主席马云表示，2013年集团各项指标是历史上最好一年，全年集团的日均纳税超过2,000万元人民币。
刊登在阿里巴巴微博的马云致员工信中称，“从结果上看，2013年阿里各项指标是历史最好的一年，我们的既有业务达到了历史的辉煌期，我们无线各条业务线也在不断突破，我们产生了很多的亮点和勤奋优秀创新的团队。”
阿里巴巴作为非公众公司，从不主动对外公布其营收和利润等具体财务细节。不过据其大股东雅虎 三季报披露数据，2013年6月30截止的前九个月内，阿里巴巴集团实现营收和净利分别为49.6亿美元和20.18亿美元。
马云提到去年值得他骄傲三件事是：以余额宝为代表的阿里小微金服，形成了互联网金融的新型服务和产品；为了改变和防止微信应用而形成未来移动互联网的垄断格局，全员推广“来往”产品；2013年集团日均纳税超过2,000万元。
这意味着阿里巴巴集团去年纳税额超过70亿元。据国内媒体周二报导，另两家互联网巨头--腾讯 和百度 去年纳税额约在70亿元和42亿元，阿里巴巴将成为互联网产业纳税最多的企业。
马云还宣布，集团的每位同事1月底将会收到两个月薪水（13薪），至于年终奖部分将于4月1日才会决定。
在信中，马云透露出其在互联网新形势下的危机感：“以前，我们对别人、别的行业呼吁，天变了。今天我们发现自己头顶上的天也变了，我们脚下的稳健土地也在变化。这不是因为对手，而是因为我们的客户和市场，因为新技术的革命在变。”（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。