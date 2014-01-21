更新版 1-中国公开市场：央行巨量逆回购配合SLF放水，熨平节前资金面波动

* 时隔三周逆回购重启，操作量2,550亿元

* 春节前备付压力加大，央行以巨量逆回购配合SLF驰援

* 逆回购量大价平，货币市场利率回落明显

* 央行节前仍将维稳资金面，熨平波动 (新增市场评论和更多细节)

路透上海1月21日 - 面对春节长假前不断升温的资金需求，中国央行公开市场周二时隔三周再出手，祭出巨量逆回购操作，与已进行的常备借贷便利(SLF)操作联手，以熨平节前资金面波动。货币市场利率立即明显回落。

市场人士指出，央行今日逾2,500亿元的逆回购操作量超出市场预期，两个品种的利率定位也适中，对缓解资金紧张立竿见影，而节前央行料将坚持维稳流动性的态度，及时化解资金面的异动。

央行公开市场周二在连续空窗三周后重启逆回购操作。公告显示，今日将共进行2,550亿元人民币逆回购操作，其中21天期1,800亿元，中标利率4.70%；七天期750亿元，中标利率4.10%，持稳于上次(2013年12月24日)。

“今天宽松的，日子好过了，没想到(逆回购量)这么大，之前一直都是这么抠，最多就几百亿，”华东一银行交易员称。

自2013年最后一周起，公开市场即未有任何公开操作。最近的一次是去年12月24日进行的290亿元七天逆回购，中标利率4.10%。而自12月以来，14天逆回购一直暂停，不包括本周，此前已有七周未现身。

上海一银行交易员则表示，对比以往春节前的操作情况，这次央行行动的更快，在资金刚一出现紧张势头的时候就出手扶助，以逆回购和SLF组合工具为主，再辅以周四的400亿元国库现金定存招标，以实现维稳的目标。

他并透露，“昨天报(逆回购需求)的时候，(央行)也没砍量，报多少给多少，而且大行也做了SLF，力度蛮大的。”

在央行的连续驰援下，货币市场利率周二明显回落，银行间市场主要期限品种质押式回购加权利率 均大幅下行，其中七天品种 跌幅逾百点。现券收益率及IRS亦跟随下跌，国债期货<0#CTF:>明显上涨。

今年中国春节假期为1月31日至2月6日，金融市场均休市。

春节长假前的资金备付高峰逐渐来临，市场流动性已显趋紧迹象。为缓和跨节资金的供需矛盾，中国央行公开市场本周新增21天期逆回购需求申报，以防短期资金面出现剧烈波动。

中国央行周一并宣布开展地方金融机构常备借贷便利(SLF)操作试点。而针对现金大量投放等节假日因素对市场流动性的影响，中国央行亦已通过常备借贷便利向大型商业银行提供短期流动性。

本周公开市场既无逆回购到期也无央票到期。另外，直到5月13日起，公开市场才陆续有央票开始到期。

央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

另外，除公开市场例行的正/逆回购，以及央票(续)发行，央行去年亦新创设短期流动性调节工具(SLO)和常备借贷便利(SLF)，根据需要，不定期向市场注入流动性。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) 待定

逆回购 (周二) 2,550

(周四) 待定

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

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