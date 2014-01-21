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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 09:37 BJT

****《港报快速浏览》--1月21日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：外佣变奴隶，大都会悲歌--明报                                      
 港报社评：坐稳内地经改顺风车--星岛日报                                      
 港报社评：中国经济“去杠杆”，GDP增速料续放缓--信报                         
 港报社评：内地钱紧续来，银行企业要知变--经济日报                            
 港报社评：增长符合预期，发展更重质量--文汇报                                
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：中国“烂债”摇摇欲坠--信报                                    
 港报财经评论：A股跌势近尾声收集--经济日报                                   
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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