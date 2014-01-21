中国新股：我武生物等八只新股上市首日均以上限开盘，七只触及临停

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海1月21日 - 尽管监管层反复强调新股炒作风险，周二集中上市的我武生物 等深圳证交所八只新股一起以集合竞价上限开盘，开盘后不久七只新股触及临时停牌线，显示市场对新股的热情仍是“高烧不退”。
我武生物、新宝股份 、楚天科技 、良信电器 、炬华科技 、天保重装 、全通教育 和光洋股份 周二集中上市，这八只新股开盘均较发行价上涨20%。
除炬华科技这只高价股以外，其余七只新股在开盘后迅速上涨，很快触及临时停牌线，这七只新股将停牌一小时。
按深交所现有规定，开始交易后，新股交易价格较开盘价涨跌10%，将触发临时停牌标准，新股将暂停交易一小时，若恢复交易后再涨触及20%涨幅或跌幅，将暂停交易直至收盘前三分钟(14:57)。
纽威股份 上周五成为中国新股重启后首只上市新股，首日表现抢眼，以集合竞价上限开盘后快速上涨，瞬间触及临时停牌红线，收盘较发行价大涨43.49%，离首日最高涨幅44%仅一线距离。但本周一则跌停，周二早盘继续探底。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。