中国新股：我武生物等八只新股上市首日均以上限开盘，七只触及临停

路透上海1月21日 - 尽管监管层反复强调新股炒作风险，周二集中上市的我武生物 等深圳证交所八只新股一起以集合竞价上限开盘，开盘后不久七只新股触及临时停牌线，显示市场对新股的热情仍是“高烧不退”。

我武生物、新宝股份 、楚天科技 、良信电器 、炬华科技 、天保重装 、全通教育 和光洋股份 周二集中上市，这八只新股开盘均较发行价上涨20%。

除炬华科技这只高价股以外，其余七只新股在开盘后迅速上涨，很快触及临时停牌线，这七只新股将停牌一小时。

按深交所现有规定，开始交易后，新股交易价格较开盘价涨跌10%，将触发临时停牌标准，新股将暂停交易一小时，若恢复交易后再涨触及20%涨幅或跌幅，将暂停交易直至收盘前三分钟(14:57)。