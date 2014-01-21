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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 09:59 BJT

离岸人民币：宝龙地产三年期点心债在市场询价，初步指导利率为9.875%

路透香港1月21日 - 据路透所获的销售文件，中国房地产开发商--宝龙地产 周二正在为其计划发行的三年期点心债进行询价，初步指导利率为9.875%。

该期债券发人评级为：穆迪“B3”,标普“ B”；标普给予债券预期发行评级“ B-”。

此初步指导利率较宝龙二级市场交易利率略高。该公司去年5月发行的三年期点心债 ，票面利率9.5% ,目前报价为100.25/101.25或9.367/8.886%。

此批债券最快今日定价。联席帐簿协调人为：德银，汇丰，皇家苏格兰银行以及瑞银。（完）

(记者 李珊珊; 审校)
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