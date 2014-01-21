中国能源：中国2013年石油需求创下至少22年以来最慢增速

路透北京1月20日 - 周一公布的数据显示，中国2013年石油需求创下逾20年以来最慢增速，因经济成长趋软削减了对柴油等交通运输和工业燃料的需求。

中国石油需求增长放缓虽在预料之中，但可能会打压全球油价 ，此时正值石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗与世界大国达成核协议，从而使伊朗有望增加石油生产和出口之际。

中国的能源胃纳在过去10年带动全球石油需求成长，因工业国家的需求放缓。去年中国石油需求放缓令油价承压，否则伊朗出口骤减、利比亚和苏丹供应中断本应刺激油价飙升。

路透根据政府初步数据测算，中国2013年表观石油需求每日978万桶，同比增速回落至1.6%的五年低点。

“中国的石油需求已进入温和增长的时代，”中国国际金融有限公司(CICC)的一名石油分析师表示。“柴油需求去年几乎持平，但汽油需求因汽车销量增长而快速攀升。”

中国2013年石油需求增长1.6%，逊于国际能源署(IEA)预估的增长3.8%，但大致符合中国石油天然气集团公司(CNPC)上周预计的增长1.7%。

CNPC预计今年中国石油需求增长4%，汽油需求为主要推动因素。

IEA在12月的报告中估计，2013年中国石油日需求量为1,019万桶，较2012年高出37万桶。IEA预计今年石油需求增长3.7%至每日1,057万桶。