中国能源：中国2013年石油需求创下至少22年以来最慢增速

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透北京1月20日 - 周一公布的数据显示，中国2013年石油需求创下逾20年以来最慢增速，因经济成长趋软削减了对柴油等交通运输和工业燃料的需求。
中国石油需求增长放缓虽在预料之中，但可能会打压全球油价 ，此时正值石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗与世界大国达成核协议，从而使伊朗有望增加石油生产和出口之际。
中国的能源胃纳在过去10年带动全球石油需求成长，因工业国家的需求放缓。去年中国石油需求放缓令油价承压，否则伊朗出口骤减、利比亚和苏丹供应中断本应刺激油价飙升。
路透根据政府初步数据测算，中国2013年表观石油需求每日978万桶，同比增速回落至1.6%的五年低点。
“中国的石油需求已进入温和增长的时代，”中国国际金融有限公司(CICC)的一名石油分析师表示。“柴油需求去年几乎持平，但汽油需求因汽车销量增长而快速攀升。”
中国2013年石油需求增长1.6%，逊于国际能源署(IEA)预估的增长3.8%，但大致符合中国石油天然气集团公司(CNPC)上周预计的增长1.7%。
CNPC预计今年中国石油需求增长4%，汽油需求为主要推动因素。
IEA在12月的报告中估计，2013年中国石油日需求量为1,019万桶，较2012年高出37万桶。IEA预计今年石油需求增长3.7%至每日1,057万桶。
IEA拒绝就政府数据置评。(完)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。