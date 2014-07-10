离岸人民币：金川集团三年期点心债以5.05%在市场询价--销售文件

路透香港7月10日 - 根据销售文件，中国第三大铜产商--金川集团 在市场为其三年期点心债询价，指导利率为5.05%。

债券由摩根士丹利、中银、汇丰以及永隆银行联合承销。最快今日定价。

金川集团为甘肃省地方国企，为主要大型有色冶金和化工联合企业，该集团拥有世界第三大硫化铜镍矿床。在香港上市的金川国际 为其旗下公司。