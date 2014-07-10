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亚洲 | 2014年 7月 10日 星期四 10:10 BJT

离岸人民币：金川集团三年期点心债以5.05%在市场询价--销售文件

路透香港7月10日 - 根据销售文件，中国第三大铜产商--金川集团 在市场为其三年期点心债询价，指导利率为5.05%。

债券由摩根士丹利、中银、汇丰以及永隆银行联合承销。最快今日定价。

金川集团为甘肃省地方国企，为主要大型有色冶金和化工联合企业，该集团拥有世界第三大硫化铜镍矿床。在香港上市的金川国际 为其旗下公司。

根据公司网站，金川集团的钴及镍产量，分别为全球第二及第四大。（完） (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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