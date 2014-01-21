澳新汇市：新西兰元跳涨，因央行升息机率加大

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
新西兰元兑美元 大涨逾0.005美元至0.8332美元，此前公布的消费者物价指数上升0.1%，市场预估则为下滑0.1%。
该数据强化了新西兰央行1月30日在政策会议上升息的可能性。
Westpac资深策略师Imre Speizer表示，“昨天我们会认为1月开始升息的可能性偏低，但今天认为这样的可能性很高。”
近期新西兰元支撑位在0.8275美元，在0.8400前卖单可能涌现。
近期路透调查显示，受访的17位分析师中有14位认为今年第一季将会升息，这将使得新西兰是发达国家中率先展开升息周期的国家。
新西兰央行去年曾暗示，可能在今年中开始升息，因经济强劲加大通胀压力。其并称，升息的速度和程度将取决于高房价和建筑成本的影响。
澳洲和新西兰的利率前景益发分化，使得澳元兑新西兰元承压。澳元/新西兰元 最新报1.0575，接近八年低位。
澳元全面承压，上周令人失望的就业报告，重燃澳洲央行再次降息的揣测。(完)
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