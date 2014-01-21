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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 17:30 BJT

《中国企业债发行日程表》--1月21日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体     拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    主体评级   发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)   
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*伊宁国资     15        7   1/22簿记建档     上限8.99%     AA     1/23-1/27    海通证券
              (第3-7年末每年偿还20%本金)
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*迁安城投      5        7   1/22簿记建档     上限9.00%     AA     1/23-1/24   中信建投证券
              (第3-7年末每年偿还20%本金)
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大连融强       5        7   1/17簿记建档        8.60%      AA     1/20-1/22    广发证券   
投资公司     (第3-7年末每年偿还20%本金)                                        国开证券
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武汉江夏       8        7   1/17簿记建档        8.99%      AA     1/20-1/22    天风证券   
城建投公司   (第3-7年末每年偿还20%本金)  
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宁夏晟晏       6.4      7   1/20簿记建档        8.99%      AA-    1/21-1/23    西部证券   
实业集团  (第5年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权/采矿权、土地使用权、房屋所有权担保)  
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沈阳南湖       8        7   1/21簿记建档     上限9.50%     AA     1/22-1/24  国泰君安证券
科技开发集团   (第3-7年末每年偿还20%本金)                                       国开证券     
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如皋经济贸易  10        7   1/21簿记建档     上限8.60%     AA     1/22-1/24    广发证券
开发总公司   (第3-7年末每年偿还20%本金/中债信用增进投资担保) 
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锦州经济技术   2        7   1/20簿记建档        *9.10%     AA-    1/21-1/27   新时代证券   
开发区发展(集团)   (第3-7年末每年偿还20%本金/锦州城市建投发展有限公司提供担保)  
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黄石磁湖高新   7        7   1/20簿记建档        *9.30%     AA-    1/21-1/27    长江证券   
科技发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/黄石市城市建设投资开发公司提供担保）
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:

发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完)

 (整理 李宏薇; 审校 曹巍浩)
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