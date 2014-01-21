《中国企业债发行日程表》--1月21日

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *伊宁国资 15 7 1/22簿记建档 上限8.99% AA 1/23-1/27 海通证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= *迁安城投 5 7 1/22簿记建档 上限9.00% AA 1/23-1/24 中信建投证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 大连融强 5 7 1/17簿记建档 8.60% AA 1/20-1/22 广发证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 武汉江夏 8 7 1/17簿记建档 8.99% AA 1/20-1/22 天风证券 城建投公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 宁夏晟晏 6.4 7 1/20簿记建档 8.99% AA- 1/21-1/23 西部证券 实业集团 (第5年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权/采矿权、土地使用权、房屋所有权担保) ========================================================================================= 沈阳南湖 8 7 1/21簿记建档 上限9.50% AA 1/22-1/24 国泰君安证券 科技开发集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 如皋经济贸易 10 7 1/21簿记建档 上限8.60% AA 1/22-1/24 广发证券 开发总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中债信用增进投资担保) ========================================================================================= 锦州经济技术 2 7 1/20簿记建档 *9.10% AA- 1/21-1/27 新时代证券 开发区发展(集团) (第3-7年末每年偿还20%本金/锦州城市建投发展有限公司提供担保) ========================================================================================= 黄石磁湖高新 7 7 1/20簿记建档 *9.30% AA- 1/21-1/27 长江证券 科技发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/黄石市城市建设投资开发公司提供担保） ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 李宏薇; 审校 曹巍浩)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。