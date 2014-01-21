《中国企业债发行日程表》--1月21日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *伊宁国资 15 7 1/22簿记建档 上限8.99% AA 1/23-1/27 海通证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= *迁安城投 5 7 1/22簿记建档 上限9.00% AA 1/23-1/24 中信建投证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 大连融强 5 7 1/17簿记建档 8.60% AA 1/20-1/22 广发证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 武汉江夏 8 7 1/17簿记建档 8.99% AA 1/20-1/22 天风证券 城建投公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 宁夏晟晏 6.4 7 1/20簿记建档 8.99% AA- 1/21-1/23 西部证券 实业集团 (第5年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权/采矿权、土地使用权、房屋所有权担保) ========================================================================================= 沈阳南湖 8 7 1/21簿记建档 上限9.50% AA 1/22-1/24 国泰君安证券 科技开发集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 如皋经济贸易 10 7 1/21簿记建档 上限8.60% AA 1/22-1/24 广发证券 开发总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中债信用增进投资担保) ========================================================================================= 锦州经济技术 2 7 1/20簿记建档 *9.10% AA- 1/21-1/27 新时代证券 开发区发展(集团) (第3-7年末每年偿还20%本金/锦州城市建投发展有限公司提供担保) ========================================================================================= 黄石磁湖高新 7 7 1/20簿记建档 *9.30% AA- 1/21-1/27 长江证券 科技发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/黄石市城市建设投资开发公司提供担保） ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 李宏薇; 审校 曹巍浩)