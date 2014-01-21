金属期市：伦铜持稳，中国需求放缓约束买兴但智利罢工加剧供应短缺

中国人民银行周一称，已通过常备借贷便利(SLF)向大型商业银行提供短期流动性。且本周二(21日)还将进行逆回购操作，继续提供短期流动性支持。

智利约有14个港口进行了罢工，遏制了金属、水果和其他商品的运输。