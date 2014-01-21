金属期市：伦铜持稳，中国需求放缓约束买兴但智利罢工加剧供应短缺

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
中国人民银行周一称，已通过常备借贷便利(SLF)向大型商业银行提供短期流动性。且本周二(21日)还将进行逆回购操作，继续提供短期流动性支持。
周二稍晚，美国也将结束长周末。
智利约有14个港口进行了罢工，遏制了金属、水果和其他商品的运输。
秘鲁能源和矿业部长Jorge Merino周一说，该国第二季可能批准Southern Copper 的10亿美元Tia Maria项目环境影响研究。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/张若琪 审校 许娜/王翔琼/张涛)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。