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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 10:05 BJT

金属期市：伦铜持稳，中国需求放缓约束买兴但智利罢工加剧供应短缺

中国人民银行周一称，已通过常备借贷便利(SLF)向大型商业银行提供短期流动性。且本周二(21日)还将进行逆回购操作，继续提供短期流动性支持。

周二稍晚，美国也将结束长周末。

智利约有14个港口进行了罢工，遏制了金属、水果和其他商品的运输。

秘鲁能源和矿业部长Jorge Merino周一说，该国第二季可能批准Southern Copper 的10亿美元Tia Maria项目环境影响研究。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/张若琪 审校 许娜/王翔琼/张涛)
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