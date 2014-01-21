离岸人民币：平保三年点心债4.25%、五年期5%于市场询价

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透香港1月21日 - 继去年第四季成功发行后，中国平安保险集团 再探点心债市场。根据路透获得的销售文件，平安计划发行三年及五年期债券。
其中三年期债券初步指导利率为4.25%，五年期债券利率为5%。发行人为平保的海外子公司VSI。
平保去年10月及11月接连发行的三及五年期债券均获得热烈认购；目前三年期债券在二级市场报3.910/3.535%，略低于票面利率4.0%。五年期债券二级市场报价为4.518/4.285%，亦低于票面利率4.75%，11月增发时为4.522%。
去年两期债券共发行了36亿元。
主要簿记协调人为美银美林、汇丰、渣打；其他承销商还包括：法巴，摩根大通以及平安证券。(完) (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。