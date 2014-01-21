离岸人民币：平保三年点心债4.25%、五年期5%于市场询价

路透香港1月21日 - 继去年第四季成功发行后，中国平安保险集团 再探点心债市场。根据路透获得的销售文件，平安计划发行三年及五年期债券。

其中三年期债券初步指导利率为4.25%，五年期债券利率为5%。发行人为平保的海外子公司VSI。

平保去年10月及11月接连发行的三及五年期债券均获得热烈认购；目前三年期债券在二级市场报3.910/3.535%，略低于票面利率4.0%。五年期债券二级市场报价为4.518/4.285%，亦低于票面利率4.75%，11月增发时为4.522%。

去年两期债券共发行了36亿元。