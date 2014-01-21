《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月21日

中国金融：中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *大唐集团 300 40 6 1/22簿记建档 工商银行 AAA 1/24 1/27 农业银行 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *河南天冠 6 3 12 1/24簿记建档 中信银行 AA- 1/27 1/28 企业集团 ======================================================================================= *包头钢铁集团 10 10 12 1/24-1/26簿记 国开行 AA+ 1/27 1/28 ======================================================================================= *四川能源 8 4 12 1/27簿记建档 华夏银行 AA+ 1/28 1/29 投资集团 ======================================================================================= *营口港集团 12 12 12 1/27簿记建档 招商银行 AA+ 1/28 1/29 ======================================================================================= 山东焦化集团 18 6 12 1/22簿记建档 交通银行 AA- 1/23 1/24 ======================================================================================= 江苏中南建 8 4 12 1/22簿记建档 光大银行 AA- 1/24 1/26 筑产业集团 ======================================================================================= 云南投资 20 10 12 1/22簿记建档 农业银行 AA+ 1/23 1/24 控股集团 ======================================================================================= 北京控股集团 75 25 12 1/22簿记建档 北京银行 AAA 1/23 1/24 中信银行 ======================================================================================= 吉林森工集团 14 7 12 1/22簿记建档 兴业银行 AA 1/23 1/24 ======================================================================================= 河南众品食业 12 6 12 1/22簿记建档 浦发银行 AA- 1/23 1/24 中信银行 ======================================================================================= 绵阳科技城 20 6 12 1/23簿记建档 交通银行 AA 1/24 1/25 发展投资(集团) 国泰君安证券 ======================================================================================= 安徽国祯集团 3 1.5 12 1/23簿记建档 招商银行 A+ 1/24 1/26 ======================================================================================= 厦门象屿集团 6 6 6 1/23簿记建档 建设银行 AA 1/24 1/26 ======================================================================================= 铁汉生态 5 2.5 12 1/23簿记建档 平安银行 AA- 1/24 1/26 ======================================================================================= 淮南矿业集团 68 38 12 1/23簿记建档 民生银行 AAA 1/24 1/26 ======================================================================================= 湖南富兴集团 10 5 12 1/23簿记建档 华夏银行 AA 1/24 1/26 ======================================================================================= 金隅股份 76 26 12 1/23簿记建档 交通银行 AA+ 1/24 1/26 农业银行 ======================================================================================= 超威电源 8 2 12 1/23簿记建档 工商银行 AA- 1/24 1/26 ======================================================================================= 山东高速 40 3 12 1/24簿记建档 华夏银行 AAA 1/27 1/28 ======================================================================================= 江苏汇鸿 16 8 12 1/26簿记建档 中信银行 AA 1/28 1/29 国际集团 中国银行 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *哈尔滨 40 10 3 1/24簿记建档 浦发银行 AA+ 1/27 1/28 投资集团 国开行 ======================================================================================= 亿利资源集团 60 10 3 1/22簿记建档 建设银行 AA 1/23 1/24 ======================================================================================= 新希望集团 50 10 3 1/22簿记建档 农业银行 AA+ 1/24 1/26 ======================================================================================= 武汉当代科 4 4 3 1/23簿记建档 交通银行 AA 1/24 1/26 技产业集团 招商银行 ======================================================================================= 天津临港工业 18 4 7 1/23簿记建档 中信证券 AA 1/24 1/26 区建设开发公司 工商银行 ======================================================================================= 淮北矿业集团 30 10 3 推迟发行 招商银行 AA+ -- -- ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 李宏薇; 审校 曹巍浩)
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
* 油价再次下跌影响大宗商品货币 * 澳元触及四个月新低，加元触及14个月新低 * 日圆小幅走高，受避险情绪提振 路透新加坡5月5日 - 加元触及14个月低位，澳元触及四个月低位，因油价周五下滑，而日圆则因避险人气而小幅走高。 加元兑美元 一度跌至1.3790加元，为2016年2月以来最低。加元兑美元最新跌0.3%至1.3786。 澳元兑美元 一度下滑至0.7372美元，为1月11日以来低点，最新报0.7381，日内下跌0.4%。 外汇经纪公司OANDA资深交易员Stephen Innes说，油价下跌，给商品货币的走势提供线索。 “我认为这的确是走势的推动因素...与油价直接相关，而且美元/日圆走势中有一点风险厌恶情绪，”Innes说。 美国原油期货 日内下滑3%。 美元兑日圆 跌0.3%至112.19，脱离周四触及的七周高点113.045。 欧元兑美元 一度触及六个月高点1.0990，
路透5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，亚东石化股份有限公司已启动168亿台币(5.59亿美元)五年期贷款案。