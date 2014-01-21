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货币新闻 | 2014年 1月 21日 星期二 10:32 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因阿根廷预报降雨缓解担忧

阿根廷大豆种植带未来几天可望有充沛降雨，应有助于大豆保持单产水平。近几周天气异常乾燥炎热，令大豆生长受到威胁。

美国农业部(USDA)周五公布，民间出口商报告称有204,000吨美国玉米销往埃及，于2013/14销售年度交付。

民间分析公司Informa Economics上调2014年美国玉米播种面积预估，自9,148.6万英亩升至9,331.9万英亩。此外，Informa还将大豆播种面积预估从8,192.9万英亩下调至8,126.4万英亩。

欧洲交易商周一表示，阿尔及利亚国有谷物机构OAIC标购50,000吨产地不限的磨粉小麦，定于4月发货。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 564.25 0.75 +0.13% -1.48% 604.42 28

CBOT玉米 423.75 -0.25 -0.06% -0.99% 428.03 45

CBOT大豆 1313.00 -3.50 -0.27% -0.15% 1305.44 48

CBOT稻米 $15.51 -$0.09 -0.58% -0.45% $15.44 42

美国原油 $93.87 -$0.50 -0.53% -0.53% $96.06 47

汇率

欧元/美元 $1.354 -$0.001 -0.06% +0.02%

美元/澳元 0.881 0.000 -0.03% +0.32%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/许娜；审校 戴素萍/张若琪)
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