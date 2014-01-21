芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因阿根廷预报降雨缓解担忧

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
阿根廷大豆种植带未来几天可望有充沛降雨，应有助于大豆保持单产水平。近几周天气异常乾燥炎热，令大豆生长受到威胁。
美国农业部(USDA)周五公布，民间出口商报告称有204,000吨美国玉米销往埃及，于2013/14销售年度交付。
民间分析公司Informa Economics上调2014年美国玉米播种面积预估，自9,148.6万英亩升至9,331.9万英亩。此外，Informa还将大豆播种面积预估从8,192.9万英亩下调至8,126.4万英亩。
欧洲交易商周一表示，阿尔及利亚国有谷物机构OAIC标购50,000吨产地不限的磨粉小麦，定于4月发货。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 564.25 0.75 +0.13% -1.48% 604.42 28
CBOT玉米 423.75 -0.25 -0.06% -0.99% 428.03 45
CBOT大豆 1313.00 -3.50 -0.27% -0.15% 1305.44 48
CBOT稻米 $15.51 -$0.09 -0.58% -0.45% $15.44 42
美国原油 $93.87 -$0.50 -0.53% -0.53% $96.06 47
汇率
欧元/美元 $1.354 -$0.001 -0.06% +0.02%
美元/澳元 0.881 0.000 -0.03% +0.32%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/许娜；审校 戴素萍/张若琪)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。