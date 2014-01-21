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货币新闻 | 2014年 1月 21日 星期二 10:21 BJT

日本经济：通缩威胁已经摆脱，但仍有可能卷土重来--经济财政大臣

路透东京1月20日 - 日本经济财政大臣甘利明周二表示，根据当前的经济形势，可以说日本已经摆脱了通缩，但未来通缩仍有可能卷土重来。

甘利明对记者还表示，要降低通缩重新出现的风险，这一点极为重要。(完)

(编译 郑茵 审校 张若琪)
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