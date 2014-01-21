《外汇专栏》沃达丰派发出售Verizon持股收入，料推高英镑汇价

(本文作者是路透汇市分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 张明钧

路透伦敦1月20日 - 英国移动通讯运营商沃达丰 出售在美国同业Verizon 的持股后，股东料将进帐840亿美元，款项付讫之时，料将推高英镑兑美元汇价。

根据两家业者在9月达成的1,300亿美元售股协议，沃达丰打算将71%的收入回馈给股东，包括所有股票在内的总值达840亿美元。这项售股协议是全球企业史上规模第三大的交易。

当中有大部份的资金料于4月4日以英镑支付给英国的股东。这意味着沃达丰及其往来银行手上可能得要准备多达500亿英镑。如此一来可能会推高英镑兑美元 汇价。

他们同时面临一个潜在的头疼问题：这项交易架构使其难以弄清楚需要买进多少英镑才能满足股东要求。

外汇交易商可能已经掌握了这笔交易的细节及相关时程，并在次月就买进英镑/美元。股东必须在2月20日之前回覆希望接受欧元、美元、还是英镑偿付。现金将在3月4日支付。

就算840亿美元当中只有五成是回到了英国股东手中，想要拿到英镑的散户及投资机构可能仍不在少数。

持有沃达丰股数不到5万股的股东，可以在2月24日至4月4日间出售其所取得的Verizon股票，而不用支付交易成本或手续费。

这一类的英国投资人中，可能有许多人不是很想要持有美元计价的Verizon股票，从而出售持股。那些未受托持有非英国注册股票的机构投资人，也需要出清配发的Verizon股票。

这就是问题所在。

沃达丰必须满足3月4日的支付英镑现金的需求，但没有人能够提前确确实实地掌握出售Verizon持股后的英镑/美元换汇需求。

这导致对冲(避险)的难度升高，因此在2月24日至4月4日间可能需要买进大量英镑，金额多寡取决于其股东是否出售其Verizon持股。

还有另一个可望让英镑受惠的理由。沃达丰支付出售Verizon持股收益，料将对英国经济带来实际的刺激效果，因民间股东可能会把部份收益拿来消费，机构投资人也有可能将资金重新注入英国资产。

把方方面面都考虑进来的话，外汇市场可以得到的结论是，会有许多沃达丰股东想要取得英镑，而交易商可能为此情形预做准备。

无论如何，英镑的投机买盘或许会推动事态真的朝此方向发展。这样的情形应该会发生，尽管外汇交易商无法确切知道沃达丰已经预先完成了多少的对冲工作。