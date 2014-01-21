日本金融：散户投资者本月通过Toshin大举购买海外证券--野村

路透东京1月21日 - 根据野村的报告，本月日本散户投资者通过toshin投资信托基金大量买入海外证券，此前在12月投资者赶在资本利得税提高之前大举出脱。

野村报告称，以美元计价的资产仍是最受青睐的选择。

散户投资者在1月5日开始的一周内净买入1,490亿日圆(14亿美元)海外证券，之前一周为净卖出6,410亿日圆。

日本从1月1日开始将资本利得税率从10%调高至20%，之前一项旨在支撑股市的特别税收优惠政策到期。因此许多投资人在税率提高前获利了结。

“Toshin投资信托的买兴在1月已经复苏，只不过部分原因在于日本个人储蓄帐户(Nippon Individual Savings Accounts，NISA)免税优惠政策的推出。预计Toshin在2014年仍将保持旺盛的投资势头，”野村报告称。

NISA的推出旨在促使大量日本储蓄资金流向股市和共同基金。日本政府预计到2020年NISA账户可能吸引逾2,500亿美元资金。

野村表示，散户投资者的偏好似乎正在由新兴市场货币转向10国集团(G10)货币，尤其是美元。

野村称，Toshin购买的未偿还美国证券金额增至12.8兆(万亿)日圆，占海外投资总敞口的49%，为2003年11月以来最大比重。

欧元资产的买兴也在逐步回升，因债务危机之后欧元区经济正在好转。(完)