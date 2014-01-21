新债招标：台湾统一五年期公司债以1.39%定价，发行金额36亿台币

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透台北1月21日 - 台湾食品大厂统一 周二宣布五年期公司债以1.39%完成定价，发行金额36亿台币，低于44亿台币的发行目标。
根据承销商提供的竞标结果通知，本次统一公司债由群益金鼎证券取得主办财务顾问资格。
统一长期发行人评等为"twAA-"。(完)
参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。