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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 10:33 BJT

新债招标：台湾统一五年期公司债以1.39%定价，发行金额36亿台币

路透台北1月21日 - 台湾食品大厂统一 周二宣布五年期公司债以1.39%完成定价，发行金额36亿台币，低于44亿台币的发行目标。

根据承销商提供的竞标结果通知，本次统一公司债由群益金鼎证券取得主办财务顾问资格。

统一长期发行人评等为"twAA-"。(完)

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