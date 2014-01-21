台湾债市：五年公债殖利率盘初小升，出口和订单看俏

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透台北1月21日 - 台湾指标公债周二盘初成交稀落，新券103/4期公债 发行前交易殖利率扬升，因台湾的出口、订单情势看俏。
一位外商银行交易员表示，台湾出口、订单的情势看佳，这推升了103/4期公债殖利率走升，惟殖利率升势在投资盘进场之下，也相当有限。
“本来想1.16%接一点的，但还到不了呢！”前述交易员表示。
另一位证券商交易员表示，下周即将是农历新年，各方筹码逐渐进入休眠状态，今日包括103/2期少量成交、102/10期公债尚未成交。他们预期，到下周休市之前，台债都会是低量成交的情况。
本周五台湾央行将代标20年期103/3期公债，金额预估300亿台币。因应农历春节假期，台股/台债交易至下周一(27日)为止，29日(下周三)则为农历年前最后一个工作日。
美国金融市场上日休市一日。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 五年公债103/04 ：1.14-1.155%
本地时间10:18时最新报价：
* 五年公债103/04：1.1490%，升0.8基点以下为最新相关报导链接：--更新版 1-台湾数据：12月外销订单金额创新高且远优于预期，1月可望延续力道 --台湾数据:财政部上修去年第四季出口总值，因报关的系统完成整合 --中国经济：新型城镇化规划将出炉，未来农村集体可与开发商直接谈判--报载 --英国经济：刺激措施退场未必会打击经济--央行研究报告 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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