台湾汇市：台币盘初实质交易区间微贬，短线国际美元稍强

汇银人士指出，农历年关将近，早盘主要在消化出口商的抛汇卖需，激励盘初交投仍偏热络，并略微收敛台币实质交投贬幅，显然出口商在30.100上方抛汇意愿积极，料今日台币主交投在30.100附近上下整理，待国际美元释出进一步方向。