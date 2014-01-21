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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 10:41 BJT

台湾汇市：台币盘初实质交易区间微贬，短线国际美元稍强

路透台北1月21日 - 台币兑美元 周二盘初实质交易区间微贬。交易员称，由于美国金融市场周一休市一天，稍令市场欠缺明确方向指引，早盘仅延续昨日区间偏弱格局。

汇银人士指出，农历年关将近，早盘主要在消化出口商的抛汇卖需，激励盘初交投仍偏热络，并略微收敛台币实质交投贬幅，显然出口商在30.100上方抛汇意愿积极，料今日台币主交投在30.100附近上下整理，待国际美元释出进一步方向。

“美国昨天没开市，今天大概没什么行情。”一位本地银行交易员说。

此外，交易员认为，目前韩元暂持在昨日收盘价位附近整理，稍使台币欠缺后续方向指引，不过日圆盘初回跌，后续观察是否牵动韩元持续区间偏贬，令台币渐接受压。

早盘台币兑美元的实质成交区间在30.098-30.120，上日台币实质交易区间主要在30.083-30.112。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点回到价平附近，一个月远汇报价 早盘在30.108/123左右，上日纽约盘收在30.120。

交易员观察市场最新动态：

* 美元指数 仍维持在81.2附近整理。

* 短线国际美元稍强，观察韩元是否随日圆区间偏贬整理。

* 出口商在30.100上方抛汇卖需仍强，外资方向暂不明显。

* 台股 盘初持平小涨，外资已连六日买超台股。

* 当地时间10:04，台北外汇成交量为1.84亿美元，交投持续偏热络。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.080-30.130

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(完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
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