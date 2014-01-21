中国债市动态：现券和国债期货走暖，央行巨量资金施援缓解流动性压力

路透北京1月21日 - 为缓解春节前流动性渐加剧的紧势，周二中国央行公开市场通过逆回购释放巨量资金，受此提振银行间现券收益率早盘应声走低，买盘积极；此外国债期货各期限合约均走暖。

交易人士指出，今日逆回购输血量或未能满足全部资金需求，但缓解了机构对春节假期前流动性的谨慎心理，现券的阶段性行情有望在周内延续。

“昨天央行就发了公告，今天重启逆回购直接放水，虽然已有预期，但说实话早晨看到这个量这么大，还是有点意外的，(现券)收益下不少。”一银行交易员称。

上海一券商交易员表示，早盘现券表现可谓“火爆”，收益率下行幅度约5-10个基点(bp)，长端回落更明显。央行的态度并未动摇，逆回购只为缓解春节前资金紧张，节后还会回收回去。不过之前市场预期偏紧基调下监管层或较强硬，不会轻易出手，所以今日真金白银拿给市场后缓解了大家对节前资金的担忧。

他称，周四公开市场还有操作的可能，虽然长期尚有多项不明朗因素困扰，但这波交易性机会有望在周内延续，较乐观看待明日新债发行。

面对春节长假前不断升温的资金需求，中国央行周一在其官方微博表示，已通过常备借贷便利向大型商业银行提供短期流动性；周二公开市场又祭出逾2,500亿元人民币的巨量逆回购操作。市场人士称，今日逆回购规模超出市场预期，两个品种的利率定位也适中，对缓解资金紧张立竿见影。