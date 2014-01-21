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货币新闻 | 2014年 1月 21日 星期二 18:18 BJT

德国数据：1月ZEW经济景气判断指数意外降至61.7

上周路透调查访问的分析师预估该指数升至64.0。

ZEW称，指数是根据对254位分析师及投资人的调查得出，调查期间为1月6日至1月20日。

1月现况指数从前月的32.4跳升至41.2，预估为34.1。(完)

(编译/审校 朱晓军/白云/杜明霞)
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