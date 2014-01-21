更正-台湾货币市场：短率略有趋升压力，但整体资金情势仍平稳

(更正：文末的中钢公司债发行日期为〞周四〞非〞周三〞)

* 市场资金分配不均

* 短率稳中仍隐含压力

* 短票发行量周四或放大

记者 林妙容

路透台北1月21日 - 台湾银行间短率周二大致稳定，但略略带有微升压力。银行间资金今日分配有所不均，部分银行在农历年关前保守调度部位，且近提存期底回补积数压力增高，拆出意愿不高，使得短天期利率早盘略见微扬，但近午已有所回稳。

大型银行资金调度人士表示，今日市场资金情势平平，不像上日那么紧俏，不过各银行资金多寡有所不同，缺钱银行面临利率加点，但幅度极微，年内短天期利率见到较央行隔夜代收利率0.388%高0.2基点至0.39%，但因部分外商低利率资金供应仍充足，预估对市场影响微乎其微。

〞提存期初大家负数都开很大，现在要回补了，有些银行有惜售的心态，就微微加点。〞一家大型银行交易员说。

市场人士指出，外资银行亦有多有缺，年关前市场仍谨慎为上，以小进小出为主，预料待本周四(23日)新钞兑领开始后，资金部位调度的紧张情绪才会较为舒缓。不过今日市况平稳亦让市场人士预期今年农历年的调度应可安然度过。

据台湾央行公布的每日通货发行金额显示，上日央行共新增发行233.45亿台币至1.803兆台币。

依过往经验，央行发行通货将在农历年前达到高峰。2013年通货发行数在2月8日达到纪录高位的1.873兆台币，较当年初增加4,330亿。2014年初央行通货发行数在1.566兆。

本地时间12:01时：

**台币兑美元 早盘暂收升1.37角报30.119。

**台股 走高0.1%，报8,630.09点；成交量 为745.89亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.385%，上日收盘报0.386%；今日区间暂在0.295-0.388%，上日价位区间为0.295-0.410；一周拆款利率暂在0.380-0.430%，与上日区间相同。

**短票利率回稳**

短票市场方面，票券商今日因发行量尚低，资金缺口不大，加以银行买气略有增加，使得利率有所回稳，上日0.625%的利率已不复见。

票券商交易主管指出，虽然今日资金情势看似回稳，但农历年前企业短票发行将于本周四(23日)出现一波高峰，以因应年底的台币资金需求，届时票券商的资金缺口将扩大，调度难度预期仍会增加。

〞这周四应该是最紧的时候，因银行兑领新钞还没全面开始，但企业已经要用钱了。〞一大型票券商交易员称。

今日跨农历年的短票利率区间在0.61-0.62%，上交易日在0.61-0.625%，年内短天期票券银行成交已十分零星，票券商多与法人承作。

台湾央行周二存单到期金额863亿台币，发行金额稍晚公布。

本周存单到期总额为1兆585亿台币，其他交易日存单到期情况为：周三644.3亿台币、周四3,368.5亿台币以及周五3,604.4亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周一超额准备为170亿台币，累计超额准备为负817亿，加计前期1%的超额准备为140亿台币。

**债券RP利率维稳**

债券市场附买回(RP)利率维稳。农历年前投信基金的赎回潮仍旧持续，基金的资金分配不均，基本上旧约仍可再续，但新钱并不好找。

农历年前企业的资金需求走高，一般会将购买的债券型、货币型基金解约，以支应该发的年终奖金和其他款项。

交易员表示，投信的资金分配不均，寿险的钱也没有前阵子充裕，再加上银行近期因领库现、周转金偏低的影响，目前年内的资金还算好找，但跨年的仍然不多。而票券商目前多以1-2周的拆款来补足缺口。

“投信有紧一点，不过大都还能续做，”一位大型证券商交易员表示。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%；农历年前公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，跨农历年公司债RP利率主要成交区间在0.66-0.68%。这利率区间和上日相似。

主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.52%，约一至两周天期公司债RP利率交投主要在0.50-0.57%，利率大致同于上日区间。

“我公债部位大，等于用公债的钱来补公司债投信走的钱。”一位大型票券商交易员表示。