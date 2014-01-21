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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 10:46 BJT

香港股市：中资股自四个半月低点反弹，因人行采取措施缓解资金紧张

路透香港1月21日 - 香港股市中资股周二早盘从四个半月低点反弹逾2%，因内地货币市场利率下滑，此前中国央行提供紧急资金以缓解近来的资金紧张局面。

0210GMT，恒生国企指数 上扬2.1%，周一收在8月30日以来最低收盘水准。

恒生指数 涨0.7%。

A股沪深300指数 涨1.2%，沪综指 攀升1%回到2,000点上方。

业内人士周二透露，央行公开市场今日将共进行2,550亿元人民币逆回购操作，其中21天期1,800亿元，七天期750亿元。 (完)
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