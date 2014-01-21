香港股市：中资股自四个半月低点反弹，因人行采取措施缓解资金紧张

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透香港1月21日 - 香港股市中资股周二早盘从四个半月低点反弹逾2%，因内地货币市场利率下滑，此前中国央行提供紧急资金以缓解近来的资金紧张局面。
0210GMT，恒生国企指数 上扬2.1%，周一收在8月30日以来最低收盘水准。
恒生指数 涨0.7%。
A股沪深300指数 涨1.2%，沪综指 攀升1%回到2,000点上方。
业内人士周二透露，央行公开市场今日将共进行2,550亿元人民币逆回购操作，其中21天期1,800亿元，七天期750亿元。 (完)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。