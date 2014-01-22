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货币新闻 | 2014年 1月 22日 星期三 18:39 BJT

表格：瑞士1月ZEW投资者信心指数下滑至36.4点

路透苏黎世1月22日 - 瑞士信贷和德国经济智库ZEW周三联合公布，瑞士1月ZEW投资者信心指数下滑3点，至36.4点。

14年1月 13年12月 13年1月

预期指数(投资者信心) 36.4 39.4 -6.9

现况指数 50.0 46.5 16.0(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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