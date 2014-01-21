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货币新闻 | 2014年 1月 21日 星期二 17:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--1月21日

路透伦敦1月21日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存            变动
    铜           330,675          -3,875
    锡             9,510             +40
    铅           209,450            +200
    锌           876,650          -3,100
    铝         5,468,900          -7,275
    镍           260,832            -432
    铝合金        56,120            -120
    NASAAC        81,860            -600
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据      库存分布        品种  库存数据      库存分布
 铜    MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-  铅    MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
                     GRD>                                
 铝    MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-  锡    MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
                     GRD>                                
 锌    MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-  铝合  MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
                     GRD>            金                  
 镍    MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-  NASA  MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
                     GRD>            A                   
 

 (编译 高琦 审校 田建华)
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