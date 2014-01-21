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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 11:11 BJT

重发-韩国汇市：韩元兑美元几近持平，因市场欠缺重大事件指引

该交易员并称，出口商和进口商的需求几乎不相上下，导致韩元周二在窄幅区间交投。

投资者将密切关注美联储在1月28-29日政策会议上是否会进一步缩减刺激计划。

韩国综合股价指数 上涨0.4%。

3月三年期公债期货 小升0.01点至105.63。

0230GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,063.4 1,063.7

日圆/韩元 10.1654/702 10.2065

韩国公债期货 * 105.63 105.62

韩国综合股价指数 1,960.76 1,953.78

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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