日本债市：公债收益率小升，稍后迎来五年期公债标售

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
稍早日本经济财政大臣甘利明表示，根据当前的经济形势，可以说日本已经摆脱了通缩，但未来通缩仍有可能卷土重来。
五年期公债收益率(殖利率) 上升1个基点，报0.210%。
10年期公债收益率 也上涨1个基点至0.670%，10年期日债期货 下滑12个跳动点至144.18。
20年期公债收益率 升0.5个基点至1.535%，30年期公债收益率 微升1个基点，报1.700%。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.085%
五年期公债 0.210% +1.0 0.200%
10年期公债 0.670% +1.0 0.660%
20年期公债 1.535% +0.5 1.530%
30年期公债 1.700% +1.0 1.690%
10年期公债期货 <0#JGB:> 144.18 -0.12 144.30
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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日本公债市场 中国债市
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 艾茂林/王翔琼；审校 侯向明/张涛)
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