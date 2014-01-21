日本债市：公债收益率小升，稍后迎来五年期公债标售

稍早日本经济财政大臣甘利明表示，根据当前的经济形势，可以说日本已经摆脱了通缩，但未来通缩仍有可能卷土重来。

五年期公债收益率(殖利率) 上升1个基点，报0.210%。

10年期公债收益率 也上涨1个基点至0.670%，10年期日债期货 下滑12个跳动点至144.18。

20年期公债收益率 升0.5个基点至1.535%，30年期公债收益率 微升1个基点，报1.700%。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.085%

五年期公债 0.210% +1.0 0.200%

10年期公债 0.670% +1.0 0.660%

20年期公债 1.535% +0.5 1.530%

30年期公债 1.700% +1.0 1.690%

10年期公债期货 <0#JGB:> 144.18 -0.12 144.30

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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