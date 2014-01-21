路透调查：澳洲第四季通胀料温和，澳元贬值恐推动物价上行

“眼下似乎没什么严重的通胀风险，”澳洲国民银行资深经济分析师Spiros Papadopoulos说。“零售物价任何的上行压力，都可能被疲软内需和就业市场抵销，未来几年这将有助于控制物价增长。”

那种约制以基础通胀衡量可能较明显，也是澳洲央行制定利率政策时的重点关注。央行第四季CPI截尾均值和加权中值均料较前季上升0.6%，较上年同期上升2.3%。

若结果与预估有任何出入，都可能对政策造成最大的影响。概括而言，分析师认为若季增率为0.5%或更低，都将引发再度降息的臆测；若增幅为0.7%或高于这个数值，将使这种臆测降温。

市场反映7月前有一次降息的机率<0#YIB:>最高达三分之二，在上周的疲弱就业报告公布后，降息的可能性升高。

此外，那很大程度上取决于国内物价压力是否可减轻并帮助抑制汇率贬值带来的通胀动力。

2010-2012年澳元升值，压低了易用于跨境交易项目的价格，并帮助抵减服务业顽强的通胀。