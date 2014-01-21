中国新债：农发行周五发至多150亿元三期固息债，包括一、三和五年

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海1月21日 - 中国农业发展银行周二公告称，将于周五(24日)在银行间债市招标发行三期固息金融债，总量不超过150亿元人民币，期限含一、三及五年期。
刊登在中国债券信息网的公告称，此为农发行今年第四至第六期金融债，各期发行量均不超过50亿元，其中三年期为2014年第一期债增发，五年期为第二期债增发。
上述三期债的具体发行条款如下：
第4期 第5期 第6期
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招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多50亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息
(2014年第一期债券增发) (2014年第二期债券增发)
票面利率 -- 5.67% 5.78%
招标时间 1月24日10:00-11:00
招标方式 单一利率中标 单一价格中标 单一价格中标
(荷兰式) (荷兰式) (荷兰式)
缴款日/起息日 2月10日 2月10日/1月17日 2月11日/1月17日
发行期 1月27日-2月10日 1月27日-2月10日 1月27日-2月11日
上市日 2月12日 2月14日 2月17日
基本承销额 无 无 无
承揽费 0.05% 0.05% 0.10%
--------------------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债信息网 here (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
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