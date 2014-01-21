中国新债：农发行周五发至多150亿元三期固息债，包括一、三和五年

路透上海1月21日 - 中国农业发展银行周二公告称，将于周五(24日)在银行间债市招标发行三期固息金融债，总量不超过150亿元人民币，期限含一、三及五年期。

刊登在中国债券信息网的公告称，此为农发行今年第四至第六期金融债，各期发行量均不超过50亿元，其中三年期为2014年第一期债增发，五年期为第二期债增发。

上述三期债的具体发行条款如下：

第4期 第5期 第6期

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招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多50亿元

期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息

(2014年第一期债券增发) (2014年第二期债券增发)

票面利率 -- 5.67% 5.78%

招标时间 1月24日10:00-11:00

招标方式 单一利率中标 单一价格中标 单一价格中标

(荷兰式) (荷兰式) (荷兰式)

缴款日/起息日 2月10日 2月10日/1月17日 2月11日/1月17日

发行期 1月27日-2月10日 1月27日-2月10日 1月27日-2月11日

上市日 2月12日 2月14日 2月17日

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.05% 0.10%

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参看详情，可点选中国债信息网 here (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)