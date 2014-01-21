更正-台湾债市：RP利率尚维稳，年前基金赎回潮依旧

(更正：内文最后一段中钢公司债发行日期为〞周四〞非〞周三〞)

路透台北1月21日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二维稳。农历年前投信基金的赎回潮仍旧持续，基金的资金分配不均，基本上旧约仍可再续，但新钱并不好找。

农历年前企业的资金需求走高，一般会将购买的债券型、货币型基金解约，以支应该发的年终奖金和其他款项。

交易员表示，投信的资金分配不均，寿险的钱也没有前阵子充裕，再加上银行近期因领库现、周转金偏低的影响，目前年内的资金还算好找，但跨年的仍然不多。而票券商目前多以1-2周的拆款来补足缺口。

“投信有紧一点，不过大都还能续做，”一位大型证券商交易员表示。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%；农历年前公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，跨农历年公司债RP利率主要成交区间在0.66-0.68%。这利率区间和上日相似。

主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.52%，约一至两周天期公司债RP利率交投主要在0.50-0.57%，利率大致同于上日区间。

“我公债部位大，等于用公债的钱来补公司债投信走的钱。”一位大型票券商交易员表示。