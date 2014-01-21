更正-台湾债市：RP利率尚维稳，年前基金赎回潮依旧

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
(更正：内文最后一段中钢公司债发行日期为〞周四〞非〞周三〞)
路透台北1月21日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二维稳。农历年前投信基金的赎回潮仍旧持续，基金的资金分配不均，基本上旧约仍可再续，但新钱并不好找。
农历年前企业的资金需求走高，一般会将购买的债券型、货币型基金解约，以支应该发的年终奖金和其他款项。
交易员表示，投信的资金分配不均，寿险的钱也没有前阵子充裕，再加上银行近期因领库现、周转金偏低的影响，目前年内的资金还算好找，但跨年的仍然不多。而票券商目前多以1-2周的拆款来补足缺口。
“投信有紧一点，不过大都还能续做，”一位大型证券商交易员表示。
证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%；农历年前公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，跨农历年公司债RP利率主要成交区间在0.66-0.68%。这利率区间和上日相似。
主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.52%，约一至两周天期公司债RP利率交投主要在0.50-0.57%，利率大致同于上日区间。
“我公债部位大，等于用公债的钱来补公司债投信走的钱。”一位大型票券商交易员表示。
本周较大额的公司债发行有周四(23日)的中钢229亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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