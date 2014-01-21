版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 11:27 BJT

《汇市简讯》美元/日圆继续上涨，追随日股升势

0311GMT

* 日经指数周二早盘收升1.48%，美元兑日圆一度高见104.68

* 美联储缩减购债计划也在产生影响

* 104.70-75的卖压特别沉重，但在104.80和105.00上方有停止单

* 一直到105.00上方还有更多卖单，其中包括日本出口商

* 但来自日本的需求强劲，较关注每个定盘价

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐