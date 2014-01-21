更新版 1-新债招标：中国国开行福娃债增发收益率明显偏低，央行大注水激发需求

* 国开行"福娃债"增发收益率明显低于预期

* 央行SLF和逆回购组合拳出台稳定机构预期

* 一二级需求激发，新债投标踊跃 (新增更多评论和背景)

路透上海1月21日 - 中国国家开发银行 周二稍早招标的五期固息债("福娃债")，结果明显低于预期。市场人士表示，央行打出SLF和逆回购的组合拳稳定机构预期，场内流动性明显舒缓，资金价格及现券收益率均应声而下，一级市场也不例外，需求激发，投标踊跃。

“(新债)结果太低了，都是逆回购弄的。”华南一券商交易员称。

上海一商业银行交易员还提到，除了逆回购操作量较大，央行开展SLF操作试点的消息直接提振机构对资金面的稳定预期，“有SLF这个政策，对市场肯定利好，(新债)一级半需求不错。”

面对春节长假前不断升温的资金需求，中国央行公开市场周二时隔三周再出手，祭出巨量逆回购操作，与已进行的常备借贷便利(SLF)操作联手，以熨平节前资金面波动。货币市场利率立即明显回落。

央行周一宣布开展SLF操作试点，原本只面向大型银行的SLF受惠面进一步扩大，有助缓和一直以来的资金结构性失衡问题；而针对现金大量投放等节假日因素对市场流动性的影响，中国央行称亦已通过SLF向大型商业银行提供短期流动性。

在央行的连续驰援下，货币市场利率周二明显回落，银行间市场主要期限品种质押式回购加权利率 均大幅下行，其中七天品种 跌幅逾百点。现券收益率及IRS亦跟随下跌，国债期货<0#CTF:>明显上涨。

国开行早间还增发了剩余期限约三个月的2007年第五期固息金融债070205，发行量为40亿元人民币，其中标收益率4.9044%，投标倍数1.52倍。

今日第1-5期债增发情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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发行量(亿元) 30 80 60 40 50

预测均值 5.08% 5.72% 5.81% 5.88% 5.90%

中标收益率 5.0047% 5.6030% 5.7057% 5.7623% 5.8149%

(加权) (加权)

投标倍数 2.46 3.53 2.38 3.72 2.68

第1-5期债此前招标情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --

(加权)

(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%

1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --

(加权)

1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --

(加权)

2014年第1-5期增发债具体发行条款如下：

第1-5期增发债

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发行上限 1年30亿元；3年80亿元；5年60亿元；7年40亿元；10年50亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：1月21日9:30-10:30

7/10年：1月21日9:30-11:10

招标方式 3/7年多重价格(美国式)招标；1/5/10年单一价格(荷兰式)招标

缴款日 2月10日

起息日 3/5/7年：1月14日

1/10年：1月20日

分销期 1月26日-2月10日

上市日 1年：2月12日

3/5/7/10年：2月14日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留