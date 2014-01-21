更新版 1-日本经济：看似已走出通缩，但仍有死灰复燃风险--经济财政大臣

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
甘利明讲话之际，正逢日本央行开始为时两天的会议。日本央行可能判断日本经济有望实现2%的通胀目标，并维持大规模量化宽松(QE)计划不变。
“目前可以说我们已经摆脱通缩，但问题在于，不能保证不再陷入通缩，”甘利明在内阁会议后向记者表示。
“因此我们不再处于通缩，但有可能会重陷通缩环境。”
约一年前，日本央行扩大了购买日本公债和风险资产的规模，以对抗长达15年的轻度通缩，并在约两年内实现通胀目标。
从那以后，消费物价涨幅已经升至1%上方，也可以说日本央行物价稳定目标接近实现了一半，令人期待通胀目标能够最终达成。
不过，部分日本央行成员已经公开表示，两年的时间表过于激进，应该加以调整。
部分分析师也担心，日本过于依赖日圆疲软来推动通胀，一旦日圆的因素消失，通胀可能大幅下滑。(完) (编译 田建华/朱晓军；审校 高琦/张涛)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
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