更新版 1-日本经济：看似已走出通缩，但仍有死灰复燃风险--经济财政大臣

甘利明讲话之际，正逢日本央行开始为时两天的会议。日本央行可能判断日本经济有望实现2%的通胀目标，并维持大规模量化宽松(QE)计划不变。

“目前可以说我们已经摆脱通缩，但问题在于，不能保证不再陷入通缩，”甘利明在内阁会议后向记者表示。

“因此我们不再处于通缩，但有可能会重陷通缩环境。”

约一年前，日本央行扩大了购买日本公债和风险资产的规模，以对抗长达15年的轻度通缩，并在约两年内实现通胀目标。

从那以后，消费物价涨幅已经升至1%上方，也可以说日本央行物价稳定目标接近实现了一半，令人期待通胀目标能够最终达成。

不过，部分日本央行成员已经公开表示，两年的时间表过于激进，应该加以调整。