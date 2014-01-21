中国人事：李克平接替高西庆任中投公司总经理--消息

路透北京1月21日 - 中国金融业高管调整的换位木马仍在继续转动。两位消息人士周二表示，中国主权财富基金--中国投资有限责任公司 总经理换将，李克平将接替高西庆，任中投公司副董事长、总经理。

消息人士称，今年已经61岁的高西庆因年龄原因正式退休。继任者李克平58岁，此前为中投副总经理兼首席投资官。

“中组部昨天下午到公司宣布的，这个变化不让人意外。”一位接近中投的消息人士说。

但中投的官方网站上仍未显示这一人事变化，在董事会成员的介绍中，高西庆仍为副董事长兼总经理，李克平仍是执行董事、副总经理兼首席投资官。

路透暂时无法联系到中投对此发表评论。

中投网站并显示，高西庆1953年出生，法学博士，教授、博士生导师。历任中国证券监督管理委员会首席律师兼发行部主任，中银国际副董事长兼执行总裁，中国证券监督管理委员会副主席，全国社会保障基金理事会副理事长。现任中投公司副董事长兼总经理。

李克平1956年出生，经济学学士。历任国家经济体制改革委员会宏观调控体制司副司长，国务院经济体制改革办公室宏观体制司副司长，全国社会保障基金理事会投资部主任、秘书长、副理事长。现任该公司执行董事、副总经理兼首席投资官。

2013年7月，中国国务院任命丁学东为中投董事长兼首席执行官。此前，该职位一直空缺达四个多月之久。

掌管5,000亿美元资产的中投公司一举一动都备受关注。海外市场关注中投的投资方向，而国内舆论紧盯中投的投资收益。

中投此前公布的2012年年报显示，该公司去年净利润同比增长六成；境外投资组合全年收益率达到10.60%，自公司成立以来的累计年化收益率为5.02%。 （完）