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债券 | 2014年 3月 6日 星期四 08:00 BJT

****敬告客户：加拿大汇市收盘报导自3月10日起停止发送****

亲爱的客户，您好：

因为纽约时段的《全球汇市》已涵盖加元，所以从3月10日起加拿大汇市不再单独出稿。《全球汇市》提取代码为 。

不过，在加元波动特别剧烈的市况下，仍会单独报导，提取代码仍为 。

谢谢您的留意。(完)

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