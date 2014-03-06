敬告客户：加拿大汇市收盘报导自3月10日起停止发送****

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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亲爱的客户，您好：
因为纽约时段的《全球汇市》已涵盖加元，所以从3月10日起加拿大汇市不再单独出稿。《全球汇市》提取代码为 。
不过，在加元波动特别剧烈的市况下，仍会单独报导，提取代码仍为 。
谢谢您的留意。(完)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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