中国经济：逐步实现对境外投资实行以备案制为主的管理--商务部

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透北京1月21日 - 中国商务部新闻发言人沈丹阳周二接受媒体联合采访时表示，正在抓紧修订办法，除对敏感国别和敏感行业的境外投资保留核准外，拟一律实行备案制。
商务部此举旨在落实改革措施。去年底十八届三中全会有关全面深化改革的决定提出，扩大企业及个人对外投资，确立企业及个人对外投资主体地位，改革涉外投资审批体制。
沈丹阳表示，近期在研究深化对外投资管理体制改革的具体方案，推动对外投资合作便利化，逐步实现对境外投资实行以备案制为主的管理方式。
除正在抓紧修订《境外投资管理办法》之外，商务部还将加强业务统计监测，完善规划引导和信息服务，既引导企业及个人了解国外投资环境和商机，扩大对外投资，也帮助其加强风险防范和应对。
商务部部长高虎城去年12月已表示，将放宽对外投资准入，推动个人境外投资试点工作。
2013年境内投资者全年实现对外非金融类直接投资901.7亿美元，同比增长16.8%；去年为772.2亿美元，同比增长28.6%。
沈丹阳还就中欧经贸关系表示，中欧投资协定第一轮谈判今日起在北京举行，为期三日，中欧双方将就谈判的安排、谈判可能涉及的议题等内容展开充分磋商。
“随着欧洲经济企稳回升，中欧正式开始投资协定谈判，我们有理由相信2014年中欧经贸合作将发展得更快、更好，开启中欧全面战略伙伴关系新十年。”他表示。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。