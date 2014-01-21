中国经济：逐步实现对境外投资实行以备案制为主的管理--商务部

路透北京1月21日 - 中国商务部新闻发言人沈丹阳周二接受媒体联合采访时表示，正在抓紧修订办法，除对敏感国别和敏感行业的境外投资保留核准外，拟一律实行备案制。

商务部此举旨在落实改革措施。去年底十八届三中全会有关全面深化改革的决定提出，扩大企业及个人对外投资，确立企业及个人对外投资主体地位，改革涉外投资审批体制。

沈丹阳表示，近期在研究深化对外投资管理体制改革的具体方案，推动对外投资合作便利化，逐步实现对境外投资实行以备案制为主的管理方式。

除正在抓紧修订《境外投资管理办法》之外，商务部还将加强业务统计监测，完善规划引导和信息服务，既引导企业及个人了解国外投资环境和商机，扩大对外投资，也帮助其加强风险防范和应对。

商务部部长高虎城去年12月已表示，将放宽对外投资准入，推动个人境外投资试点工作。

2013年境内投资者全年实现对外非金融类直接投资901.7亿美元，同比增长16.8%；去年为772.2亿美元，同比增长28.6%。

沈丹阳还就中欧经贸关系表示，中欧投资协定第一轮谈判今日起在北京举行，为期三日，中欧双方将就谈判的安排、谈判可能涉及的议题等内容展开充分磋商。