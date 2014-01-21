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亚洲 | 2014年 1月 21日 星期二 11:49 BJT

《全球汇市》FED料缩减购债推高美元/日圆，新西兰元因通胀升温而大涨

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3550 1.3550 +0.00 -1.42 1.3745

美元/日圆 104.61 104.16 +0.43 -0.66 105.30

欧元/日圆 141.75 141.14 +0.43 -2.06 144.73

美元/瑞郎 0.9115 0.9099 +0.18 +2.09 0.8928

英镑/美元 1.6430 1.6429 +0.01 -0.76 1.6556

美元/加元 1.0954 1.0944 +0.09 +3.15 1.0620

澳元/美元 0.8812 0.8809 +0.03 -1.13 0.8913

新西兰元/美元 0.8322 0.8324 -0.02 +1.41 0.8206

澳元/日圆 92.180 91.750 +0.47 -1.78 93.850

新西兰元/日圆 87.060 86.700 +0.42 +0.75 86.410

英镑/日圆 171.92 171.12 +0.47 -1.38 174.33

澳元/新西兰元 1.0584 1.0574 +0.09 -2.43 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 艾茂林/杜明霞/戴素萍/朱晓军；审校 张明钧/田建华/徐文焰/许娜)
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